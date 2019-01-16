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Osmanlıspor Boluspor’a hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Osmanlıspor Boluspor’a hazırlanıyor
ANTALYA'DA sürdürdüğü devre arası kamp çalışmalarını tamamlayarak Ankara'ya dönen Osmanlıspor, iki günlük iznin ardından topbaşı yaptı. Cumartesi günü Osmanlı Stadı'nda sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Boluspor'u ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Mor-sarılılar, teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde 1 saat çalıştı. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla start alan antrenmana tam sahada isabetli pas, minyatür kalelere şut ve gol organizasyonlarında bulunuldu. Haftanın ilk antrenmanı yarı sahada iki takım halinde oynanan pas çalışmasıyla son buldu. Antrenmana ameliyat olan Tugay Kacar katılmazken tedavisi devam eden Ahmet Eyüp Türkaslan fizyoterapist gözetiminde salonda bireysel antrenman yaptı.
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Osmanlıspor Boluspor’a hazırlanıyor
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