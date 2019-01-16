Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Özhaseki: Yavaş’la düşman değiliz

Özhaseki: Yavaş’la düşman değiliz

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Özhaseki: Yavaş’la düşman değiliz
MANSUR Yavaş ile rakip olduklarını, asla düşman olmadıklarını ifade eden Özhaseki, "Bu memleketin çocuklarıyız nihayetinde. Benim kimseyle kavgam olmaz, sadece kötülerle kavgam olur" şeklinde konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. AK Parti'nin yerel seçimler manifestosunun 31 Ocak'ta Ankara'da duyurulacağını belirten Özhaseki, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen tarihte, 10 madde halinde partinin kırmızıçizgilerinin açıklanacağını söyledi. Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş ile tanışıp tanışmadığının sorulması üzerine, Yavaş'ı, kendisinin Tarihi Kentler Birliği başkanlığı yaptığı dönemden tanıdığını bildirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özhaseki: Yavaş’la düşman değiliz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN