Özhaseki: Yavaş’la düşman değiliz

BUGÜN NELER OLDU

MANSUR Yavaş ile rakip olduklarını, asla düşman olmadıklarını ifade eden Özhaseki, "Bu memleketin çocuklarıyız nihayetinde. Benim kimseyle kavgam olmaz, sadece kötülerle kavgam olur" şeklinde konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. AK Parti'nin yerel seçimler manifestosunun 31 Ocak'ta Ankara'da duyurulacağını belirten Özhaseki, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen tarihte, 10 madde halinde partinin kırmızıçizgilerinin açıklanacağını söyledi. Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş ile tanışıp tanışmadığının sorulması üzerine, Yavaş'ı, kendisinin Tarihi Kentler Birliği başkanlığı yaptığı dönemden tanıdığını bildirdi.