Sanat engellerin önünde

BUGÜN NELER OLDU

BILFEN Liseleri birer dünya insanı olmak yolunda farkındalık yaratmaya, akademik başarılarının yanında duyarlı bireyler yetiştirmeye devam ediyor. Bilfen Çayyolu Liseleri 'Engelleri Aşmak' teması ile Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Cam Sanat Atölyesi ve Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu sanatçılarıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek sanatla engelleri ortadan kaldırdı. Bilfen Çayyolu Liseleri 'Değerler Eitimi' kapsamında, 'Engelleri Aşmak' teması adı altında Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu ve Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Cam Sanat Atölyesi sanatçılarıyla bir araya geldi. Sanatçılarla çeşitli etkinlikler düzenleyen öğrenciler, tek yürek olup sanat ile engellerin önüne geçtiler. Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu sanatçıları sergiledikleri danslarla hem gözlere hem de yüreklere hitap etti.