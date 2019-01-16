Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sanat engellerin önünde

Sanat engellerin önünde

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Sanat engellerin önünde
BILFEN Liseleri birer dünya insanı olmak yolunda farkındalık yaratmaya, akademik başarılarının yanında duyarlı bireyler yetiştirmeye devam ediyor. Bilfen Çayyolu Liseleri 'Engelleri Aşmak' teması ile Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Cam Sanat Atölyesi ve Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu sanatçılarıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek sanatla engelleri ortadan kaldırdı. Bilfen Çayyolu Liseleri 'Değerler Eitimi' kapsamında, 'Engelleri Aşmak' teması adı altında Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu ve Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Cam Sanat Atölyesi sanatçılarıyla bir araya geldi. Sanatçılarla çeşitli etkinlikler düzenleyen öğrenciler, tek yürek olup sanat ile engellerin önüne geçtiler. Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu sanatçıları sergiledikleri danslarla hem gözlere hem de yüreklere hitap etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanat engellerin önünde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN