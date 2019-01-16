Voleybolda Avrupa gecesi

BUGÜN NELER OLDU

alkbank, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında bugün Rusya'nın Zenit Kazan takımını ağırlayacak.Gruptaki iki maçını da kazanan Rusya temsilcisi ise lider durumda bulunuyor. Öte yandan maç öncesinde Ankara'ya gelen Rus ekibinin takım otobüsü kaza yaptı. Otobüste küçük çapta hasar meydana gelirken sporcular yara almadı ancak Rus ekibinin oyuncuları otele yaya olarak gitti. MALİYEBIR diğer Başkent ekibi Maliye Piyango ise, Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında, bu akşam deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşı karşıya gelecek.Türk temsilcisi, Ankara'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı. Maliye Piyango, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını 4'lü finaller turuna yazdıracak. İki maç sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan ekip, 4'lü finaller turundaki yerini alacak.