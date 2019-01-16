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Yenimahalle’den Tiryaki’ye tam destek

AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Tiryaki, Meclis üyesi aday adayları ve Belediye Başkan aday adayları ile bir araya geldi. Yenimahalle ile ilgili projeler konuşuldu ve fikir alışverişinde bulunuldu

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Yenimahalle’den Tiryaki’ye tam destek
TÜRKIYE'DE Başbakanlık, Bakanlık yapmış birçok ismin büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinden aday olduğunu vurgulayan Dr. Veysel Tiryaki, "Belediyeler ve belediye başkanlıkları Türkiye'de de, dünyada olduğu gibi çok önemli kurumlar haline gelecek. Bir kentin kaderini belediyeler ve belediyeleri yöneten başkanlar belirleyecek. Seçmenler, belediye başkanlarını seçerken çok dikkatli olmalı ve belediyelerin çocuklarımızın yaşayacağı güvenli kentlerin oluşmasında öncü rol oynayacağını unutmamalı" dedi. Tiyaki, "Kavgasız gürültüsüz gerçekleştirdiğimiz bu dönüşümde vatandaşımızın hakkını koruduk. Toplu konut projelerinin haricinde, Altındağ'da gecekonduda yaşarken 15 binin üzerinde vatandaşımızı da ev sahibi yaptık. Yerinde dönüşüm ile gecekondudan arındırılmış mahallelerimizin kimliklerini koruyarak, hiçbir hak sahibini mağdur etmedik" dedi.

YENIMAHALLE'YI YENILEME ZAMANI
Sosyal merkezlerin gençler ve çocuklar açısından çok önemli olduğunu belirten Tiryaki, "Dönüşüm gerçekleştirirken yolların planlarını, sosyal donatılarının sayısını 100 yıl sonrasını düşünerek yapmak zorundasınız. Sosyal donatıların olmadığı, çocukların kütüphanelerde, sinema ve tiyatro salonlarında vakit geçiremediği mahallerde her türlü kötülük hasıl olur. O yüzden bir kentte yaşayanlar, kendileri, çocukların geleceği için planlı kentler talep etmeli. Yenimahalle'de artık yenilenme zamanı geldi diyerek, Türkiye'nin marka belediyelerinden birini oluşturmak için talip olduk. Yenimahalle'yi ileri taşıyacak, insanlara yeni istihdam kapıları açacak projelerle geleceğiz"diye konuştu.
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Yenimahalle’den Tiryaki’ye tam destek
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