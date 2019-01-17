46 ağaç doğrandı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'LI Çankaya Belediyesi Aralık 2017'de Ankara'nın sembol parklarından biri Kuğulu'daki 46 ağacı budama adı altında adeta katletmişti. Taşdelen, her ne kadar, "Yaşlı ağaçları kurtarmak ve parkımızı yaşatmak için budama yapmak zorundaydık" açıklamalarında bulunsa da kimseyi tatmin edememişti. Taşdelen'in açıklamasının ardından bölgede incelemelerde bulunan TMMOB'a bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası ile Kavaklıderem Derneği ve Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği'nden oluşan heyet ise, "Yapılan işleme bakıldığında ağaçların budanmadığı gövdelerinden kesilerek doğrandığı ortadadır. Ağaçların kesilmesi parkın görünümü değişmiş ve çirkinleşmiştir" diyerek olayın boyutunu gözler önüne sermişti.