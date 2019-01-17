Ankara’nın sembol ismi

BUGÜN NELER OLDU

ATA Yıkar, akordeon eşliğinde seslendirdiği eserlerden kazandığı parayla yaklaşık 15 yıldır ailesinin geçimini sağlıyor. Müteahhit babasının vefatından sonra işleri devam ettirmeyerek sokak müzisyenliğine karar verdi. Kurduğu 'Tunalı Tayfa' müzik grubuyla 2014'te Ankara'da yapılan 1. Uluslararası Sokak Sanatçıları Buluşması'nda birinci oldu. Yaptığı işi meslek olarak görüyor. Kışın eksi 10 derecede, yazın ise 40 derece sıcakta müzik yapıyor. Hiçbir zaman Ankaralıları boş bırakmadı, başkentliler için hep müzik yaptı. Günde 5 saat sokakta akordeon çalıp şarkı söylüyor, 600 eseri çalabiliyor. Sokaklarda kazandığı para ile çocuklarını okuttu.