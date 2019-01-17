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’dan ’ye yüksek teknoloji ziyareti

Giriş Tarihi: 17.1.2019
ATO’dan ABD’ye yüksek teknoloji ziyareti
160 bine yakın üyesine yeni iş alanları yaratmak, dünya standartlarında iş geliştirmek ve ortak projeler üretmek için yola çıkan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya ve Nuh Acar ile Meclis üyelerinden oluşan ATO Ticaret Heyeti ABD'de temaslarda bulundu. ATO Ticaret Heyeti, California eyaletinin Los Angeles kenti ve San Francisco Silikon Vadisi'nde gerçekleştirdiği görüşmeleri ve Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde gerçekleşen CES 2019 fuarında yaptığı incelemeleri neticesinde Ankara için teknoloji alanında yeni bir yol haritası belirleyecek. Ankara'da teknolojiyi doğal kaynakların etkin kullanımı için seferber etmek için çalışmalar yürüten ATO heyetinin ilk durağı CleanTech ismiyle kurulan kuluçka merkezi oldu.
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ATO’dan ABD’ye yüksek teknoloji ziyareti
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