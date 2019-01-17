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-3’ü gördü

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Başkent -3’ü gördü
Gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergâhlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla yolların beyaza büründüğü kentte hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 3 dereceyi gördü. Öte yandan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Başkent -3’ü gördü
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