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Büyükşehir altyapıyı yeniliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın başkentteki su taşkınlarının önlenmesi için 15 ayrı noktada başlattığı altyapı yenileme çalışmaları bir bir tamamlanıyor

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Büyükşehir altyapıyı yeniliyor
MEVSIM geçişlerinde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası su taşkınlarının meydana geldiği noktaları birer birer tespit ederek çalışmaları başlatan ASKİ Genel Müdürlüğü, kısa süre içinde 11 noktadaki çalışmaları tamamladı. İlk etapta trafik ve ulaşım sorunlarının minimum düzeyde tutulması göz önüne alınarak, en kritik noktaların başında yer alan Kızılay Akay Kavşağı ile Mamak Boğaziçi'ndeki çalışmalar, ASKİ ekipleri tarafından 7/24 çalışma esasıyla bitirildi.

ZORUNLU AMELIYAT
Çalışmalar için "Zorunlu bir ameliyat gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan Tuna, "İnşallah bundan sonra yağışlardan dolayı yaşanan sel felaketlerinin önüne geçmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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Büyükşehir altyapıyı yeniliyor
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