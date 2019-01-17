Büyükşehir altyapıyı yeniliyor

BUGÜN NELER OLDU

MEVSIM geçişlerinde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası su taşkınlarının meydana geldiği noktaları birer birer tespit ederek çalışmaları başlatan ASKİ Genel Müdürlüğü, kısa süre içinde 11 noktadaki çalışmaları tamamladı. İlk etapta trafik ve ulaşım sorunlarının minimum düzeyde tutulması göz önüne alınarak, en kritik noktaların başında yer alan Kızılay Akay Kavşağı ile Mamak Boğaziçi'ndeki çalışmalar, ASKİ ekipleri tarafından 7/24 çalışma esasıyla bitirildi.Çalışmalar için "Zorunlu bir ameliyat gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan Tuna, "İnşallah bundan sonra yağışlardan dolayı yaşanan sel felaketlerinin önüne geçmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.