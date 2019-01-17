Entelektüel gol kralı

BUGÜN NELER OLDU

Bugün bile hâlâ aileler sporu engel gibi görseler de 70'li yılların ortalarında Türk futbolunda bir golcü adından sıkça söz ettirirdi. Ali Osman Renklibay, o günlerde eğitimle futbolu bir arada yürütebilen ender örneklerden biriydi.71 yaşındaki Renklibay, 15 yaşında futbola 2. Amatör Küme takımı Konya Selçuk Spor'da başladı. İlk gol krallığını 12 golle burada yaşadı. Daha sonra Konya Şekerspor'a transfer oldu ve burada da 14 golle dikkat çekti. Ardından 3. Lig takımlarından Ceyhanspor'a transfer oldu. Futbol oynadığı sırada Çukurova Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi'ne kaydını yaptıran Renklibay, Ceyhanspor'da 30 golle gol kralı oldu.'Adanaspor'un en çok golatan futbolcusu' olarak tarihe geçen Renklibay,Adana'dan Ankaragücü'ne transferoldu. Ve 10 yıl burada oynadı.HAYATININ en renkli günlerini Ankaragücü'nde yaşadığını söyleyen Renklibay, Ankaragücü'nü ise şöyle anlattı: "Ankaragücü camiasında çok güzel günlerim oldu. Hem 2. Lig'de (17) hem de Süper Lig'de (25) gol kralı oldum.O sevgiye karşılık ben de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarının transfer tekliflerini kabul etmemiştim. Özellikle Fenerbahçe taraftarları o zaman beni çok istemişti. Ben gitmeyi düşünmedim istemedim. Bu transfer gerçekleşmediği için beni Ankaragücü taraftarları daha çok sevmişti."SEZON bitiminde askere giden ve takımdan ayrılmak zorunda kalan Renklibay askerden sonra memleketi Konya'ya döndü, Konyaspor'da bir süre oynadıktan sonra 1980 yılında futbolu bıraktı. Sonrasında Devlet Su İşleri'nde mühendis olarak göreve başladı. Vanspor, Göztepe, Ankaragücü ve İstanbul Belediyespor'da teknik direktörlük yaptı. Futbolcu olarak ayrıldığı takımın başına 20 yıl sonra (1995-96) teknik direktör olarak getirildi. Renklibay,dedi.Renklıbay, Ankaragücü kulübüyle ilgili gözlemlerini şöyle anlattı: "Ben, 90'lı yıllardan başlayarak, Ankaragücü camiasının kan kaybına uğradığını, kimliğinden uzaklaştığını ve eski havasını yitirdiğini düşünüyorum. Ankaragücü adı bizim yüreğimize kazınmıştır. O dönemlerde 19 Mayıs veya Cebeci Stadı tıklım tıklım dolar ve tüm Ankara futbolseveri takımı bağrına basardı. Yurdun her yöresinde taraftarımız vardı ve gittiğimiz her yerde bize sevgi gösterisinde bulunurlardı. Kupaları almasak da bize karşı inanılmaz bir sevgi, ilgi vardı. Yönetim, yürekten Ankaragüçlü olan insanlardan oluşurdu. Yöneticiler transfer yapacakları zaman oyunculardan, takım kaptanından fikir alırlar, bizlere danışırlar, bu transferin doğruluğunu tartışırlardı. Günümüzde o ruh kayboldu, Ankaragücü değil Ankara futbolu da eskiyi arar oldu..."Ankaragücü yönetimine sitemde bulunan Renklibay, "Ankaragücü'nü yakından takip ediyorum ama şu anki durumunu iç açıcı görmüyorum. Başkandan vefa beklerdim. O nezaketi gösteremediler. Benim onlardan bir beklentim yok. Maddi manevi bir beklentim olmadı. Sadece Ankara'da yaşadık. Ankaragücü taraftarına en azından bir mesaj vereyim istedim. Bu konuda duyarsız olmadığımı ifade ettim ama gördüğüm kadarıyla bugüne kadar o nezaketi gösterecek bir anlayışın ortaya çıkmadığını gördüm" şeklinde konuştu."A.GÜCÜ kurumsal yapıya kavuşmalı. Şu anki kadrosunun Süper Lig'de iş yapacağını düşünmüyorum. İnşallah ligde kalırlar. Rahmetli İlhan Cavcav döneminde Gençlerbirliği kurumsal anlamda aşama gösterdi. Cavcav, Ankara'ya çok güzel hizmetler verdi. Başkentten artık şampiyon çıkacak bir görüntü yok. Bizden sonra gol kralı da çıkmadı. 42 yıl oldu. Temennimiz Ankaragücü'nün ve Gençlerbirliği'nin Ankara'da ses getiren ve ligde ilk 3-5 arasına girebilen takımlar olması."BAŞKENT Ankara bugüne kadar 3 kez gol kralı çıkardı. Fikri Elma, Ertan Adatepe, Ali Osman Renklibay… 1999 yılında vefat eden Fikri Elma 1961-62 sezonunda Ankara Demirspor'da 21 golle, Ertan Adatepe 1965-66 sezonunda Ankaragücü'nde 18 golle, Ali Osman Renklibay ise 1975-76 sezonunda 17 golle gol kralı oldu.