Kar beraberinde kazaları getirdi

BUGÜN NELER OLDU

Başkentte gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, yağış nedeniyle görüş mesafesi de 30 metrenin altına düştü. Karla kaplanan yollar kazaları da beraberinde getirdi. Keçiören'de saat 01.00 sıralarında Fatih Caddesi'nden Kalaba yönünde giden Ahmet Tıraşlı yönetimindeki 19 FB 864 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü'nün üzerinde kontrolden çıktı. Köprü ayağına çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Tıraşlı ile yanındaki Ebru Işık yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı.Bu kazadan yarım saat sonra bu kez Çankaya ilçesi Ehlibeyt Mahallesi'nde başka bir kaza meydana geldi. Çetin Emeç Bulvarı'ndan Balgat yönüne giden Yusuf Alkınoğlu yönetimindeki 34 SB4711 plakalı otomobil, karlı zeminde kayarak 70. Gün Altgeçidi girişinde yön levhası direğine çarptı. Kazada yaralanan Yusuf Alkınoğlu, bölgeye sevk edilen ambulansla Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesine kaldırıldı. Bir diğer kaza da Ulus'ta meydana geldi. Çankırı Caddesi üzerinden Opera yönünde ilerleyen 06 BD 0858 plakalı EGO otobüsü Ulus Meydanı'na çıkan ışıklarda 06 T 5778 plakalı taksiye çarptı. Kazada yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar oluştu.