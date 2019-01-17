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Romanya’nın başkanlık resepsiyonu

Romanya’nın 2019 Avrupa Birliği () Dönem Başkanlığı dolayısıyla ülkenin Büyükelçiliği tarafından resepsiyon verildi

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Romanya’nın başkanlık resepsiyonu
ANKARA'DAKI bir otelde Büyükelçi Gabriel Şopanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda konuşma yapan Şopanda, dönem başkanlıkları sırasında AB'nin ortak değerlerini daha ileriye taşımak için çaba sarfedeceklerini belirterek, kendisinin de bu süreçte Ankara'daki Türk dostlarıyla iş birliği içinde olacağının altını çizdi. AB Delegasyonu Başkanı Berger de Romanya'ya başarılar dileyerek, dönem başkanlığında Romanya'yı yoğun bir programın beklediğini dile getirdi. Diğer yandan "AB Diplomatlarının Gözünden Türkiye" adlı fotoğraf sergisi de resepsiyona katılan davetlilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik, ikramın ardından sona erdi.
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Romanya’nın başkanlık resepsiyonu
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