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‘Tüketici Hakları Zabıta Amirliği’ kurulacak

Giriş Tarihi: 17.1.2019
‘Tüketici Hakları Zabıta Amirliği’ kurulacak
ANKARA, Konya ve Kayseri büyükşehir belediyelerinde tüketici haklarının yerel yönetimlere yaygınlaştırılması projesi kapsamında 'Tüketici Hakları Zabıta Amirliği' kurulacak. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ikinci '100 Günlük Eylem Planı'nda, tüketicinin korunması yönünde faaliyetler de yer alıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından 'Tüketicinin Korunması Faaliyetlerinin Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi' dahilinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde çalıştay düzenlendi. Çalıştaya katılan Konya, Ankara ve Kayseri büyükşehir belediyelerinde tüketicilerin ve esnafın bilinçlendirilmesi, tüketicilerin daha etkin korunması ve sorunlarının çözümlenmesi amacıyla 'Tüketici Hakları Zabıta Amirliği' kurulmasına karar verildi. 'Tüketici Hakları Zabıta Amirliği' birimi, ilk kez 1997'de İstanbul Büyükşehir' de kurulmuştu.
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