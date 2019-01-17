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Yenıçerıler sahasındaki Bolu maçına hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Yenıçerıler sahasındaki Bolu maçına hazırlanıyor
SPOR Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Boluspor'u ağırlayacak Osmanlıspor yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Osmanlı Stadı'nda Boluspor'la karşılaşacak Osmanlıspor maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Çift kale maç yapılan antrenmana ameliyat olan Tugay Kacar katılmazken, tedavisi devam eden Ahmet Eyüp Türkaslan, adalelerinde hafif sertlik oluşan Sloan ve Jovan ise tedbir amaçlı çalışmalarını salonda sürdürdü.
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Yenıçerıler sahasındaki Bolu maçına hazırlanıyor
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