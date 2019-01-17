Yenıçerıler sahasındaki Bolu maçına hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Boluspor'u ağırlayacak Osmanlıspor yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Çift kale maç yapılan antrenmana ameliyat olan Tugay Kacar katılmazken, tedavisi devam edenise tedbir amaçlı çalışmalarını salonda sürdürdü.