Ankara taşı, ekmek kapısı

BUGÜN NELER OLDU

Ankarataşıpembevegri renklerdekiandezit,aşınmayadayanıklı ve kaymaz bir malzemeolması dolayısıyla inşaat sektörününvazgeçilmezleri arasında yer alıyor.Kışın sıcak tutma özelliğinden dolayıbinaların yalıtımında da tercih edilenandezit, Gölbaşı ekonomisi için büyükönem taşıyor. Yöredeki taş ocaklarındançıkarılan andezit, ilçedeki 22 fabrikadakesilip işlenerek ürüne dönüştürülüyor.Her bir fabrikada ortalama40 işçinin istihdam edildiği belirtiliyor."Ankara taşı", zemin döşeme veduvar kaplama çalışmalarında da tercihediliyor.