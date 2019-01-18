Ankara taşı, ekmek kapısı

Ankara
taşıpembe
ve
gri renklerdeki
andezit,
aşınmaya
dayanıklı ve kaymaz bir malzeme
olması dolayısıyla inşaat sektörünün
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Kışın sıcak tutma özelliğinden dolayı
binaların yalıtımında da tercih edilen
andezit, Gölbaşı ekonomisi için büyük
önem taşıyor. Yöredeki taş ocaklarından
çıkarılan andezit, ilçedeki 22 fabrikada
kesilip işlenerek ürüne dönüştürülüyor.
Her bir fabrikada ortalama
40 işçinin istihdam edildiği belirtiliyor.
"Ankara taşı", zemin döşeme ve
duvar kaplama çalışmalarında da tercih
ediliyor.