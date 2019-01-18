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taşı, ekmek kapısı

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Ankara taşı, ekmek kapısı
Ankara taşıpembe ve gri renklerdeki andezit, aşınmaya dayanıklı ve kaymaz bir malzeme olması dolayısıyla inşaat sektörünün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kışın sıcak tutma özelliğinden dolayı binaların yalıtımında da tercih edilen andezit, Gölbaşı ekonomisi için büyük önem taşıyor. Yöredeki taş ocaklarından çıkarılan andezit, ilçedeki 22 fabrikada kesilip işlenerek ürüne dönüştürülüyor. Her bir fabrikada ortalama 40 işçinin istihdam edildiği belirtiliyor. "Ankara taşı", zemin döşeme ve duvar kaplama çalışmalarında da tercih ediliyor.
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Ankara taşı, ekmek kapısı
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