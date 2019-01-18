Engelleri kaldırmak için kolları sıvadılar

BUGÜN NELER OLDU

Kızılay Ankara Kadın Kolları ve Ankara Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu velileri, öğrencileri, öğretmenleri, idari kadrosu ve Okul Müdürü Sn. İlhan Yeni'nin öncülüğünde ihtiyaç sahibi engelli çocuklar için bir proje başlattı. "Geleceğe Beraber Yürüyelim!" sloganıyla yola çıkan Ankara Kadın Kolları'nın üyelerinin ve gönüllülerinin desteği ve emekleriyle hazırlanan, atkı, bere, eldiven, hediyelik eşyalar gibi ürünler satışa sunuldu. Kermese ilgi oldukça yoğundu. Elde edilen gelir ile "Akülü Tekerlekli Sandalye" alınıp, ihtiyaç sahibi engelli çocukların yüzünün gülmesi amaçlandı. 29 Aralık 2018 Ankamall Avm'de, 30 Aralık 2018 Cepa AVM'de kermes düzenledi. "Geleceğe Beraber Yürüyelim!" projesi meyve verdi ve 16.01.2019 tarihinde ihtiyaç sahibi engelli bir çocuğun yüzünü güldürdü. Değerli bağışçıların destekleri sayesinde "Akülü Tekerlekli Sandalye" alındı. Türk Kızılay Ankara Şubesi olarak emeği geçen herkese teşekkür ederiz. #yardımsevenol