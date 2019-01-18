Hep birlikte karar alıp hepbirlikte yöneteceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmaları kapsamında, 81 ilden göç alan vatandaşların barış ve huzur içinde yaşadığı Kahramankazan'daki hemşehri dernekleri ve platformlarıyla bir araya geliyor. Yaklaşık 52 bin nüfusa sahip Kahramankazan'ın küçük bir Türkiye mozaiğini andırdığını ifade eden Serhat Oğuz, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kahramankazan'ı birlikte karar alıp, birlikte yöneteceğiz" diye konuştu. Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen Serhat Oğuz, 81 ilden göç eden vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Kahramankazan'daki hemşehri dernekleri ve platformlarının üyeleriyle bir araya geliyor. Vatandaşlarla sohbet eden Serhat Oğuz, vatandaşların öneri ve isteklerini dinleyerek notlar alıyor. Yozgatlı, Çorumlu, Bartınlı, Zonguldaklı, Diyarbakırlı, Şanlıurfalı, Mardinli, Ağrılı, Erzurumlu ve Elazığlı vatandaşlarla bir araya gelen Serhat Oğuz, çalışmaları kapsamında ilçede ikamet eden diğer hemşehri dernek ve platformlarıyla da buluşacak.