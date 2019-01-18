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yollarına kedi gözü

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Köy yollarına kedi gözü
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, sorumluluk sınırları içinde yer alan yeni ilçe ve bağlantı yollarında asfalt yenileme ve yol genişletme çalışmaları kadar can güvenliği konusunda da önlemler almaya devam ediyor. Köy yollarını standartlara uygun güvenli hale getirmek için çalışmaları tamamlanmış ilçe mahalle bağlantı yollarında trafik işaret levhalarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri ayrıca CTP yol kenar dikmelerini (kedi gözü) de yerleştiriyor. Can ve mal güvenliği açısından önem arz eden kedi gözü, gece ve gündüz rahatlıkla görülebilecek şekilde imal ediliyor.
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Köy yollarına kedi gözü
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