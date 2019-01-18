Müzede selfıe günü

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Dünyaçapında eş zamanlı organize edilen "#MüzedeSelfieGünü" etkinliği kapsamında yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde öz çekim yaptı. Paleolitik ve Neolitik (Cilalı Taş Devri) dönem eserlerinin sergilendiği en önemli müzelerin başında gelen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, öz çekimler gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, etkinlik kapsamında müzede çektikleri fotoğrafları "#MüzedeSelfieGünü, #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday ve #muzedeselfie" etiketleriyle sosyal medyada paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte, müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak amacıyla başlatılan "Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı. Bakanlığa bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde tüm dünyayla eş zamanlı etkinlikler düzenlenirken, Bakan Ersoy da eşi Pervin Ersoy ile Cumhuriyet Müzesi'ni ziyaret etti.