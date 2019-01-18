Postacılardan anlamlı teslimat

BUGÜN NELER OLDU

PttÇalışanları Dayanışma Derneği üye ve gönüllüleri, sokak hayvanları için anlamlı teslimat yaptı. Ankara Etimesgut Posta Dağıtım Merkezine giderek yem alan PTT-Der üyeleri ve çalışanları sokak hayvanlarının aç kalmaması için posta dağıtımı gibi yem dağıtımı yaptı. Aç hayvan kalmamasını istiyorsanız sokak sokak gezmeniz gerekir diyen PTT-DER Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu, PTT'nin bütün sokakları gezen ekiplerinin olduğunu söyledi. Tokluoğlu, "Bir şehirde aç hayvan kalmamasını istiyorsanız, o şehri sokak sokak gezerek hayvanlarına ulaşmanız gerekir" dedi.