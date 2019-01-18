Saray Nezaket’te minikler çok mutlu

BUGÜN NELER OLDU

PursaklarBelediyesi Saray Nezaket Okulu ve Kreş binası birçok çocuğa ev sahipliği yapıyor. Burada adab-ı muaşeret eğitimi alan 4 ila 6 yaş arasındaki minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Nezaket Okulu inşaatı tamamlanarak 2018 sonunda hizmet vermeye başladı. Saray Mahallesi'ndeki Nezaket Okulu, 5 kat olarak inşa edildi. İçerisinde çok amaçlı salon, kreş ve etüt odaları, yemekhane ve yönetici odaları ile çocuk oyun grupları yer alan merkezdeki çocuklar aldıkları eğitimler ve yaptıkları etkinliklerle keyifli günler geçiriyor. Barış Manço Caddesi'nde bulunan okulu ve kreş için kayıtlar devam ediyor.