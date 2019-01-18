TSYD Ankara’dan ‘İlhan Ağabey Futbol Turnuvası’

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi tarafından 21-22 Ocak'ta düzenlenecek 'TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı. TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Nihat Uçar, merhum başkan İlhan Cavcav'ın Türkiye'nin her noktasını gezerek genç ve yetenekli futbolcuları kulüp bünyesinde topladığını hatırlattı. Uçar,dedi. Gençlerbirliği Tesisleri'nde yapılacak turnuvanın ilk maçı pazartesi saat 11.00'de Keçiörengücü ile Osmanlı, ikinci maçı ise 13.00'de Etimesgut Belediye ile G.Birliği arasında oynanacak.