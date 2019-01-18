Altındağ Ulubey Mahallesi Şenkal Sokak'ta 4 katlı bir mobilya firmasının 2. katında yangın çıkmıştı. Alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri 8 kişiyi kurtarırken, üst katlarda bulunan çalışanlar dumanların da yükselmesi ile içeride mahsur kalmıştı. Yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın çıkan binada yangın merdiveni ve yangın çıkışı olmadığı belirlenirken, iş güvenliği kurallarına da uyulmadığı iddia edildi. Siteler olarak bilinen mobilyacılar bölgesinde çoğu firmada da yangın merdiveni olmadığı öğrenildi. Yangında hayatını kaybeden Suriyeli işçilerin kimlikleri de belli oldu. Yangında Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin hayatını kaybetti. Ölen 5 kişiden Suriyeli 2 kardeş ve amcalarının oğlunun cenazelerinin Suriye'de, diğer 2'sinin ise Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

TEK GİRİŞ VAR ARKA ÇIKIŞI YOK

OLAY sonrası siteler esnafı çok üzüldüklerini ve büyük bir ihmal olduğunu söyledi.

Esnaf Sadri Aktan: 71 yılında burada esnaflığıa başladım. O yıldan beri burada hiçbir binada yangın merdiveni yok. Dükkânların hepsi bitişik, binaların yapılışında hata var zaten. Geçen yılda burada bir dükkânda yangın çıkmıştı. Buna bir önlem alınması gerekiyor.

Sünger pazarlamacısı İsmail Bey: 1960'lı yıllarda kurulmuş burası. O yıllardan beri kurulan dükkânların hiçbirinde güvenlik önlemi alınmadı. Yangın merdiveni yok, can güvenliği sıfır. Dükkân sahipleri çalışan alırken de dikkatli olmalı. Mesela ben sünger işi yaptığım için sigara içen eleman almıyorum işe. Bütün iş sahiplerinin bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor.

19 yıldır Siteler esnafı olan ve mobilya atölyesi bulunan Merva Yılmaz: Allah rahmet eylesin. Böyle olmasını istemezdik. Yaptığımız işte petrol ürünleri var. Kauçuk olsun, sünger olsun tutuştuğu anda sönmez.

Site esnaflarından Ali Gökhan : Geçmiş olsun, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ya içilen bir sigara ya da elektrik kontağından yangın çıkmış olabilir.



İNCELEME BAŞLATILDI

ANKARA Valisi Vasip Şahin, "Hepimize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Burası ağırlıklı olarak koltuk ve döşeme imalatı yapılan bir iş yeri. Aldığımız bilgiye göre, yangın ikinci katta başlıyor ve üst katlara sirayet ediyor. Yoğun duman üreten malzemeler işyerinde bulunuyor ve dumandan etkilenen 5 çalışan rahmetli oldu. Tespitlerde bir de itfaiye erimiz dumandan etkiledi. O da ayakta tedavi edildikten sonra görevinin başına döndü" dedi. Yangın ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk iş güvenliği müfettişlerince inceleme başlattığını söyledi. Selçuk,"İhmal varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Üzücü bir olay oldu"dedi.