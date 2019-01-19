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Başkan Tiryaki’den karne müjdesi

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Başkan Tiryaki’den karne müjdesi
Altındağ Belediye Başkanı, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, sömestr tatiline girecek olan öğrencilere, müjde verdi. "Karnesini getirene, 1 seans paten kaymak ücretsiz..." diyen Başkan Tiryaki, çocukları sevindirdi. Buna göre, karnesini alan Altındağlı çocuklar, yarın, Ali Ersoy Mahallesi'nde bulunan Altındağ Belediyesi Buz Pisti'nden ücretsiz faydalanacak. Karnesini alıp getiren her öğrenciye Ali Ersoy Mahallesi Buz Pisti'nin kapılarının açık olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki "Altındağlı çocuklarımız okulların açıldığı ilk günden itibaren çalıştı, emek verdi. Tatilin ilk günü böyle güzel bir hediyeyi hepsi hak etti. Bu nedenle Cumartesi günü karnesini alıp gelen her çocuğumuza 1 seans paten kaymak ücretsiz... Herkesi bu güzel hediyeden faydalanmaya çağırıyorum." dedi. Altındağlı çocuklara tatilde bol bol dinlenmelerini ve kitap okumalarını da öğütleyen Başkan Tiryaki, eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için de başarılar diledi. "Altındağ'da sporun her dalıyla ilgilenilmesini amaçlıyoruz. Bu nedenle spor tesisleri, yürüyüş yolları ve yüzme havuzlarının yanında bir de buz pisti açtık. Buz sporlarıyla da ilgilenen Altındağlı gençlerin olduğunu görmek çok güzel..." diyen Başkan Tiryaki, Altındağ'dan çok başarılı sporcular çıkacağına inandığını söyledi.
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Başkan Tiryaki’den karne müjdesi
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