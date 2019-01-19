Büyükşehir’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir personeline yönelik Ekim'de başlatılan "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin 600 personel bu eğitime tabi tutuldu. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesi amacıyla verilen eğitimlerde; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, ilk yardım, tyangından korunma yöntemleri, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş yeri temizliği ve düzeni ayrıntılı olarak anlatıldı.