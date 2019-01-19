Evlerine hırsız girdiğini, zanlılar yakalanınca öğrendiler

BUGÜN NELER OLDU

Çankaya'daÇukurambar semtinde yaşayan bir ailenin evine, balkondan giren 2 hırsız, ziynet eşyalarını çaldı. Apartmandan taksi çağırarak ayrılan zanlılar, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Başak Mahallesi'ndeki rutin uygulama kapsamında durduruldu. Şüphe üzerine GBT sistemine başvuran ekipler, T.Ç.'nin 22 hırsızlık ve U.K.'nin ise silahlı yağma suçundan arandığını belirledi. Araçta arama yapan ekipler, çalınan ziynet eşyalarına el koyarak, zanlıları gözaltına aldı. İlk sorgularında zanlıların, hırsızlık yaptıkları evin adresini itiraf etmeleri üzerine ekipler, olay yerine gitti. Evde kimseyi bulamayan polisler, aileye ulaşarak evlerine gelmelerini istedi. Aile, evlerine döndüğünde, ziynet eşyalarının çalındığını hırsızların kısa sürede yakalandığını polisten öğrendi.