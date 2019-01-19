İstinat duvarı çöktü iki bina boşaltıldı

Zemınınde oluşan kayma nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Tehlike arz eden iki apartman boşaltıldı. Mamak'taki Fahri Korutürk Mahallesi 877. sokakta bulunan bir apartmanda bina sakinleri, istinat duvarındaki çatlakları gördü. Derin çatlaklardan endişe duyan vatandaşlar, polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, binanın zemininde kayma olduğunu belirleyerek, zemininde kayma olan apartman ile bitişiğindeki binanın sakinlerini tahliye etti. Binaların tahliye edilmesinden birkaç saat sonra zemininde kayma olan binanın istinat duvarı yıkıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten bitişiğindeki apartmanın üzerine devrilen duvar, her iki binada hasara sebep oldu. Duvarın devrildiği binada bulunan bir dairenin de balkonu ve dış duvarı çöktü. Ekipler, tahliye ettikleri binalara giriş ve çıkışları kapatarak vatandaşların olası bir tehlikeden uzak durmalarını sağladı.

VATANDAŞLAR OLAYI ANLATTI

İstinat duvarı çöken binanın bitişiğindeki başka bir apartmanda oturan Hasan Gündoğar, "Çatlaklar önce 15-20 santimetreydi. Git gide toprak kaymaya başladı, aşağıya düştü" dedi. Himmet Kaya çökmenin binaların tahliyesinden sonra meydana geldiğini söyleyerek, çökme esnasında karşıdaki binanın zarar gördüğünü ifade etti.