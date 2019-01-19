Kaplan’la ilk heyecan

BUGÜN NELER OLDU

nkaragücüancak 16. haftasonunda yollarını ayırmıştı.iseAntalya kampında görevibıraktığını açıklamış, sarı-lacivertliyönetim takımın başınaMustafa Kaplan'ı getirmişti.Kaplan ilk sınavını Galatasaraykarşısında verecek. Rakip,Süper Lig'de evinde oynadığıson 28 lig maçında da yenilgiyüzü görmedi.Galatasaray 35, Ankaragücü iseyalnızca 3 kez galip gelebildi.İstanbul'daki 8 maç da beraberesonuçlandı.