Kaplan’la ilk heyecan

A
nkaragücü Süper Lig'e İsmail Kartal'la başlamış
ancak 16. hafta
sonunda yollarını ayırmıştı. 17. haftada takımla sahaya çıkan Bayram Bektaş
ise
Antalya kampında görevi
bıraktığını açıklamış, sarı-lacivertli
yönetim takımın başına
Mustafa Kaplan'ı getirmişti.
Kaplan ilk sınavını Galatasaray
karşısında verecek. Rakip,
Süper Lig'de evinde oynadığı
son 28 lig maçında da yenilgi
yüzü görmedi. Ankaragücü bugüne kadar Galatasaray'la İstanbul'da 46 kez karşılaştı.
Galatasaray 35, Ankaragücü ise
yalnızca 3 kez galip gelebildi.
İstanbul'daki 8 maç da berabere
sonuçlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Süper Lig'deki kariyerinde Ankaragücü'ne hiç mağlup olmadı. 12 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti.