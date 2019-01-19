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Kaplan’la ilk heyecan

Sarı-lacivertli takımın başında tek maça çıkan ve istifa eden ’ın yerine göreve gelen , evinde 28 maçtır yenilmeyen karşısında puan arayacak

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Kaplan’la ilk heyecan
Ankaragücü Süper Lig'e İsmail Kartal'la başlamış ancak 16. hafta sonunda yollarını ayırmıştı. 17. haftada takımla sahaya çıkan Bayram Bektaş ise Antalya kampında görevi bıraktığını açıklamış, sarı-lacivertli yönetim takımın başına Mustafa Kaplan'ı getirmişti. Kaplan ilk sınavını Galatasaray karşısında verecek. Rakip, Süper Lig'de evinde oynadığı son 28 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi. Ankaragücü bugüne kadar Galatasaray'la İstanbul'da 46 kez karşılaştı. Galatasaray 35, Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Süper Lig'deki kariyerinde Ankaragücü'ne hiç mağlup olmadı. 12 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti.
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Kaplan’la ilk heyecan
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