Öğrencilerden servis şoförüne karne

BUGÜN NELER OLDU

Çubuk'taYıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri yarıyıl tatili dolayısıyla ilginç bir çalışma yaptı. Karne almak için okula gelen 1, 2, 3'üncü sınıf öğrencileri daha önce hazırladıkları karneyi, kendilerini okula taşıyan servis şoförü Abdullah Bodur'a verdi. Hazırlanan karnede Abdullah Bodur'a 100 puan veren öğrenciler, davranış notu bilgisinde, "Gecikmediğin, bizi evimizden alıp okula götürdüğün,bize iyi davrandığın, kısacası tüm davranışların için" ifadelerine yer verdi.