ANKAPARK 25 Mart’ta açılıyor

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"AVRUPA'NIN en büyük temaparkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark'ın 25 Mart'ta açılacağı bildirildi. Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, temaparkın açılışı için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi. Parkı görkemli bir organizasyonla 25 Mart'ta açacaklarını bildiren Uzan, "Açılış organizasyonu için teklifler almaya başladık" dedi. Güvenlik sertifikalarının, kesin açılış tarihini belirlemede büyük rol oynadığını aktaran Cem Uzan, sertifikasyonlarla ilgili bütün ön yazışmaları ve anlaşmaları tamamladıklarını ifade etti. Ankapark'ta oyuncakların güvenliği açısından akıllarda soru işareti kalmaması için gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Uzan, "Firmalar bize süpervizörlerini gönderiyorlar. Süpervizörler her bir noktayı, vidayı ve kaynağı, bastığı zeminden aracın çıktığı en uç noktaya kadar tek tek kontrol ediyor" diye konuştu.