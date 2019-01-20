ANKESOB yönetiminden Bakan Pekcan’a ziyaret

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ANKARA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret etti. Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan da hazır bulundu. ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, ziyarette ANKESOB'un faaliyetleri hakkında Bakan Pekcan'a bilgi verdi. Yiğiner, esnaf ve sanatkarların gelişimine yönelik beklenti ve taleplerini iletti, sorun ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini aktardı. Başkan Yiğiner, uygun koşullarda kullandırılan kredilerin esnaf ve sanatkarın ayakta kalmasına önemli katkısı olduğunu belirterek, "Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar TL kredi desteği verilecek olmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlamda her zaman yanımızda olan esnaf dostu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bizlerden desteğini esirgemeyen Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a, Genel Müdürümüz Necmettin Erkan'a meslek odalarımız ve üye esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz." dedi.