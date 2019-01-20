Balıkseverlere ince tüyolar

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YENIMAHALLE Belediyesi, düzenlediği seminerlerle ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Ünlü Şef Mehmet Gezen, YENİMEK kursiyerleri ve çok sayıda ilçe sakini ile bir araya geldi. YENİMEK Ata Kurs Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere yoğun katılım gösteren Ata Mahallesi sakinleri, sofralarda onlarca çeşit sunumu ile yer bulan balık hakkında merak ettikleri tüm soruları sorma imkânı buldu. Balık çeşitleri ve sahip olduğu yağ oranı ile pişirme sürelerindeki farklılıklar hakkında geniş bilgi veren Gezen, "15 yaşımda babamın tercihi doğrultusunda bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışmaya başladım. Ama gözüm her zaman mutfaktaydı. 3 ay sonra mutfağa girdim. Ustamın eti hazırlarken ve pişirirken yaptıklarını merakla takip ediyordum. Ankara'ya geldikten sonra tercih edilen birçok restoranda çalıştım" dedi.