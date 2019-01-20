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Golcü yeniden yuvası’nda

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren G.Birliği, ile yollarını ayıran Rumen futbolcu Stancu ile anlaştı

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019
Golcü yeniden yuvası’nda
SEZONUN ilk yarısını lider kapatan Gençlerbirliği'nde Stancu transferinde sona gelindi. Daha önce de Gençlerbirliği kulübünün formasını giyen Rumen golcü eski takımına tekrar 'Merhaba' dedi. Gençlerbirliği'nin transfer ettiği Stancu için Erzurumspor da devreye girmiş ve 6 aylık sözleşme teklif edilmişti. Antalya'ya kampa davet edilen oyuncu, tercihini Başkent ekibinden yana kullandı. 32 yaşındaki forvet Gençlerbirliği'nde oynadığı 3 sezonda 36 gol 7 asist kaydetti. 2014-15-16-17 sezonlarını Gençlerbirliği'nde geçiren başarılı golcü 99 maçta ter döktü.
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