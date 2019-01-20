Golcü yeniden yuvası’nda

BUGÜN NELER OLDU

SEZONUN ilk yarısını lider kapatan Gençlerbirliği'nde Stancu transferinde sona gelindi. Daha önce de Gençlerbirliği kulübünün formasını giyen Rumen golcü eski takımına tekrardedi. Gençlerbirliği'nin transfer ettiği Stancu için Erzurumspor da devreye girmiş ve 6 aylık sözleşme teklif edilmişti. Antalya'ya kampa davet edilen oyuncu, tercihini Başkent ekibinden yana kullandı.2014-15-16-17 sezonlarını Gençlerbirliği'nde geçiren başarılı golcü 99 maçta ter döktü.