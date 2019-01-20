Kemal Baytaş kreş ve bakım evi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Kemal Baytaş Kreş ve Gündüz Çocuk Bakım Evi tesisi düzenlenen bir törenle açıldı. Açılışta konuşan Kemal Baytaş, "Ben zengin ve varlıklı bir aileden gelmiyorum. 1956'da devlet hizmetine başladım. Yaklaşık 40 yıl boyunca devlette üst düzey görevlerde bulundum. Turizm ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlık görevinden kendi isteğimle emekliye ayrıldım. Bekâr olduğum için fazla masrafım olmuyordu. Bu güne kadar yaptığım birikimlerimden bundan sonraki hayatımda kendi ihtiyaçlarım için bir miktar ayırdım. Kalan miktarla da bir hayır işi yapmaya karar verdim. Hizmetlerini takdir ettiğim Yenimahalle Belediye Başkanının önerisiyle bu kreşin yapımı için gerekli bağışta bulundum. Bu gün bu açılışı yapmakla hayatımın en mutlu ve huzurlu gününü yaşıyorum" dedi.