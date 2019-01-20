BUGÜN NELER OLDU

KIZILCAHAMAM Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen "Kızılcahamam Kodluyor" projesi kapsamında başarılı öğrenciler için belge ve ödül töreni düzenlendi. Proje kapsamında başarılı olan öğrencilere Teşekkür Belgesi verilirken, Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından başarılı öğrencilere bilgisayar hediye edildi. Törene Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hilmi Çolakoğlu, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş katıldı.