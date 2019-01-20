BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Gölbaşı Belediyesi ile MHP ilçe başkanlığına yaptığı ziyaretten sonra AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katıldı. Burada yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın önemine işaret eden Özhaseki, "Biz geleceğimize sahip çıkma adına, bu kötülerle savaşma adına Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle kol kola girip, yürümeye azimliyiz. Daha önceki seçimlerde bu tavrımızı ortaya koyduk zaten" dedi. Bir ülkenin başkentine belediye başkanı olmanın bir insanın gelebileceği en kutsal görevlerden biri olduğunu belirten Özhaseki, 21 sene belediye başkanlığı, bakanlık görevlerini üstlendiğini kaydetti. Özhaseki, "Elhamdülillah, makamda mevkide gözümüz olamaz ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı özeldir. Bu ülkenin başkenti burası. Herkesin kenti burası ve burada, bu gururu taşımak Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki bana nasip oldu" değerlendirmesinde bulundu. Etkinliğe, Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan da katıldı.