Taha Akgül: Zirvede bırakmak istiyorum

ASKİ Spor'un olimpiyat şampiyonu milli güreşçisi Taha Akgül, Dünya Şampiyonası'nda aldığı kötü sonucu telafi etmek istediğini söyleyerek, "2-3 yıl daha güreşeceğim, hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonalarında kürsünün zirvesine çıkmak"
dedi. Macaristan'daki son Dünya Şampiyonası'nı madalyasız kapatan milli güreşçi, hedefleriyle ilgili konuştu. Geride kalan 3-4 seneye göre daha iyi durumda olduğunu anlatan şampiyon güreşçi, "Yeni yılda hedef dünya ve Avrupa şampiyonluğu. Biz bu saygınlığı ve sevgiyi kolay kazanmadık. Hiçbir şekilde kendimizi bozmadan bu yolda devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Önemli olan insanlığın ve karakterinle örnek olabilmek"
ifadelerini kullandı. YENİLGİLER TRAVMA OLUŞTURUYOR...
Dünya Şampiyonası'nda aldığı kötü sonucu Avrupa Şampiyonası'nda telafi etmek istediğini belirten milli güreşçi, "2-3 sene daha güreş yapacağım. Onu da zirvede yapmak istiyorum. Çünkü ben zirveye alışmış bir sporcuyum. Yenilgiler bize ağır geliyor ve travması büyük oluyor. 8-9 yıl sonra ilk kez bir şampiyonadan eli boş döndüm. Onun sonrasında hemen çalışmalara başladım. Çok şükür durumum iyi. Sakatlığım yok. Evden çıkmayan bir sporcuyum. Ev, antrenman ve tekrar eve gelen bir sporcuyum. Sporu bırakana kadar da böyle devam edecek"
dedi. MÜSABAKA SAYISINI ARTIRACAĞIM...
Mantıklı ve doğru eleştirilere açık olduğunu dile getiren Taha Akgül, "Kaybetmemde teknik açıdan eksikler olabilir. Son 2-3 yıldır müsabakalara az girdim. Daha fazla müsabakalara gireceğim. Çünkü maç tecrübesi çok farklı. Müsabaka sayısını artırıp, tekrardan kaybettiğim zirveye ulaşacağım"
diye konuştu. 'BİR YENİLGİYLE PES ETMEM'
"Allah bize çok büyük başarılar nasip etti. Bir müsabakayla biz bu işi bırakacak değiliz" diyen Taha, "Yenilir yenilmez ülkeme dönerek çalışmalara başladım. Ben inançlı bir insanım ve bunda da bir hayır olduğunu düşündüm" dedi.