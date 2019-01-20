Taha Akgül: Zirvede bırakmak istiyorum

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ASKİ Spor'un olimpiyat şampiyonu milli güreşçisi Taha Akgül, Dünya Şampiyonası'nda aldığı kötü sonucu telafi etmek istediğini söyleyerek,dedi. Macaristan'daki son Dünya Şampiyonası'nı madalyasız kapatan milli güreşçi, hedefleriyle ilgili konuştu. Geride kalan 3-4 seneye göre daha iyi durumda olduğunu anlatan şampiyon güreşçi,ifadelerini kullandı.Dünya Şampiyonası'nda aldığı kötü sonucu Avrupa Şampiyonası'nda telafi etmek istediğini belirten milli güreşçi, "2-3 sene daha güreş yapacağım. Onu da zirvede yapmak istiyorum. Çünkü ben zirveye alışmış bir sporcuyum. Yenilgiler bize ağır geliyor ve travması büyük oluyor. 8-9 yıl sonra ilk kez bir şampiyonadan eli boş döndüm. Onun sonrasında hemen çalışmalara başladım.dedi.Mantıklı ve doğru eleştirilere açık olduğunu dile getiren Taha Akgül,diye konuştu."Allah bize çok büyük başarılar nasip etti. Bir müsabakayla biz bu işi bırakacak değiliz" diyen Taha, "Yenilir yenilmez ülkeme dönerek çalışmalara başladım. Ben inançlı bir insanım ve bunda da bir hayır olduğunu düşündüm" dedi.