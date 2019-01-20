Tuna: Mehmet Özhaseki birikimli ve tecrübeli

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gökşin, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın eşlik ettiği Başkan Tuna, Saray Gümüşoluk Mahallesi Muhtarlığı'nı da ziyaret ederek Muhtar Lokman Aldemir ve vatandaşlarla sohbet etti. İlçe ziyaretinde bir kahvehaneye de uğrayan Başkan Tuna, vatandaşların 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik sorularını da yanıtladı. Yaklaşan yerel seçimlerin ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tuna, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhakesi'den övgüyle bahsederek, "Mehmet Özhaseki başkanımız çok değerli, birikimli ve tecrübeli bir başkanımızdır" dedi. Pursaklar ilçesi için de AK Parti tarafından aday gösterilen Ayhan Yılmaz'ın elinden geleni yapacağına inandığını belirten Başkan Tuna, "Pursaklar Belediye Başkan adayımız Ayhan Yılmaz ile Sayın Özhaseki ilçemiz için ne gerekiyorsa yapacaklardır. Ben de takipçisi olacağım" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Tuna, AK Parti iktidarında sadece merkezde değil ilçede de büyük bir gelişim yaşandığını vurgulayarak, "15 sene önce Pursaklar köy gibiydi. Şimdi büyük bir gelişme kaydetti" dedi. Pursaklar'ın daha da gelişmesi ve işsizlik sorunun giderilmesi için bölgeye dumansız bir sanayi sitesi kuracaklarını söyleyen Başkan Tuna, Akyurt'ta yapılmakta olan fuar alanın da Pursaklar ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Fruko ve Aydınlıkevler Kavsağı'na yapılacak alt-üst geçitlerle trafiğin rahatlayacağına da dikkat çeken Başkan Tuna, Esenboğa Havaalanı'na entegre edilecek metro inşaatı sayesinde kent merkezine ulaşımın daha da kolaylaşacağını söyledi.