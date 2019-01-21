Başkent, İstanbul’u bozguna uğrattı Halkbank Galatasaray’ı, Maliye F.Bahçe’yi devirdi

LIGIN 14. haftasında lider Halkbank, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. İlk sette Halkbank, savunmada sıkıntı yaşasa da Kemal Kayhan'ın servisleriyle öne geçti. Hücumda basit ve akıllı oynayan başkent ekibi seti 25-18 aldı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette oyun üstünlüğünü elden bırakmayan Halkbank bu bölümü 25-22 önde geçti: 2-0. 3. sette de G.Saray, Halkbank'a rakip olamadı. Rakibine top göstermeyen Halkbank seti 25-16, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

MALİYE SON ANDA KAZANDI

Başkent Voleybol Salonu'ndaki maçta bir diğer Başkent temsilcisi Maliye Piyango, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. İlk sete etkili başlayan Fenerbahçe, seti 25-18 kazandı. İkinci sette oyun hakimiyetini ev sahibi ekip eline geçirdi ve seti 25-19 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti yine 25-19 kazanan Maliye, setlerde durumu 2-1'e getirdi. Başa baş geçen mücadelenin 4. setini 25-16 Fenerbahçe kazandı: 2-2. Son seti 21-19 kazanan Maliye Piyango 135 dakika süren maçtan 3-2 galip ayrıldı.