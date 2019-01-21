Başkentliler sanatçı oldu

BUGÜN NELER OLDU

hayalet değil, eğlence var" sloganıyla hazırlanan interaktif opera şovu, Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesinde başkentli sanatseverlerle buluştu. Solistler Beran Sertkaya, Emrah Sözer, Ezgi Karakaya ve Görkem Yıldırım, Carmen, La Traviata, Lüküs Hayat operalarından sevilen aryalar seslendirdi. Napolitenlere ve halk şarkılarına da yer verilen konserde, Şef Göçmen eserler hakkında izleyicilere sorular yöneltti. Sanatseverlerin aryalara eşlik ettiği, alkış ve ıslıklarla tempo tuttuğu interaktif opera şovu, başkentlilere farklı bir deneyim yaşattı. Konser sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı. Şef Göçmen, farklı bir opera akşamı yaşandığını, izleyicinin interaktif şova hemen alıştığını belirtti.