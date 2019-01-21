Belediye başkanının evi kurşunlandı

BUGÜN NELER OLDU

İstasyonCaddesi üzerinde bulunan apartmanın 3'üncü katında oturan Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunlar salonda bulunan televizyon ve koltuğa isabet etti. Evde yalnız olan Ulusoy, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Silah seslerini duyan, ancak kurşunların evine isabet ettiğini sabah saatlerinde fark eden Ulusoy, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisler eve gelerek inceleme yaptı, 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Filiz Ulusoy, telefonda verdiği bilgide, olayın gece saatlerinde meydana geldiğini söyleyerek, "Silah sesini duydum ama bunun sarhoş kişiler tarafından yapıldığını zannettim. Sabah uyandığımda evin salonuna kurşunların isabet ettiğini fark ettim. Kurşunlar koltuğa ve televizyona isabet etmiş" dedi. 2014'te AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ulusoy, partisinin tekrar aday göstermemesi sonrası BBP'den aday adaylığını açıklamıştı.