Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun mali genel kurulu Ankara'da yapıldı. Angora Otel'de gerçekleştirilen mali kongrede federasyonun 01.05.2018-30.11.2018 tarihlerini kapsayan yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi. Ayrıca, 2019 ve 2020 yıllarının tahmini bütçeleri de onaylandı. Federasyon başkanı Mutlu Türkmen, 2018 yılında önemli başarılara imza attıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.