Güvenlik şehirciliğin en temel parametresi

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AnkaraBüyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, güvenlik konusunun şehirciliğin en temel parametresi olduğunu vurguladı. ANFA A.Ş.'nin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı park ve bahçelerde üstlendiği güvenlik görevinin bu nedenle son derece önemli olduğunu belirten Tuzcuoğlu, "Toplumun güvenliğe ihtiyacı var. Güvenliği sağlamayan şehir yaşanılır olmaktan çıkar. Şehirlerin yaşanılabilir olması, şehirciliğin en temel parametreleri arasındadır. Geleneğimizde de bu var 'belde-i emin' Kuran-ı Kerim lafsıdır. Emin belde yani insanların kendini emniyette hissettiği beldedir. O anlamda yaptığınız iş kutsal bir iştir" dedi. Tuzcuoğlu, başkentte el birliği ve gönül gönüle çalışılması gerektiğine dikkat çekti.