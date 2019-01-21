Kaplan: Camiamızı üzdük

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Galatasaray deplasmanında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle başlayan Ankaragücü'nde takımıyla ilk maçına çıkan teknik direktör Mustafa Kaplan maçın ardından üzgündü. Çalkantılı bir dönemde göreve gelen Kaplan, "Takım olarak buraya gelirken bütün hazırlıklarımızı yapmıştık ama karşılaşmanın başında yediğimiz gol takımın gardının düşmesine neden oldu. 28 dakikada 3 gol yedik, bu bize yakışmadı. Galatasaray'ı kutluyorum iyi oynadılar. Savunmadaki hatalarımızı iyi kullandılar. Sakatlıklardan dolayı oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Camiamızı üzdük. Bundan sonra elimizden geleni yapacağız. Buraya kadar gelen taraftarlarımızdan da özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"EL KABİR OYNAMAK İSTEMEDİ"

Maç öncesi kadroda düşündükleri El Kabir'in bu karşılaşma öncesinde ufak bir sakatlığı olduğunu sözlerine ekleyen Mustafa Kaplan, "El Kabir'le konuştuk. Ufak bir sakatlığı vardı. Oynatmak istiyorduk ama oynamak istemedi. Doktorumuzla da toplantı yaptık ve kendisi 'Oyuncu isterse oynatabiliriz' dedi. Oyuncu da kafa olarak rahat olmadığı için böyle bir karar aldık" diye konuştu.