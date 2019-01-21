Kemik kıran doktora hapis

Bir hastanede doktor olarak görev yapan Filiz Y.K, meslektaşı ve 5 yıllık eşi İ.K'nin kendisini darp ettiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla 29 Nisan'da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Filiz Y.K, çocuklarıyla ailecek gittikleri kayınvalidesinin evinde tartışmaya başladıklarını ve gün içinde eşi agresif davrandığından evlerine gitmemek için uzun süre dışarıda zaman geçirdiklerini, evlerine döndüklerinde İ.K'nin agresif davranışlarını sürdürdüğünü iddia etti. Üç saat boyunca şiddet gördüğünü belirten ve eşinin odadan ayrılıp mutfaktan elinde bıçakla döndüğünü öne süren Filiz Y.K, "Elindeki bıçağı göstererek bana 'Öldüreceğim, seni yaşatmayacağım' diyerek tehdit etti. Telefonumu alıp polisi aramama engel oldu. Daha sonra ailem eve geldi, 112 Acil ekipleriyle hastaneye gittik" dedi.

KARŞILIKLI ARBEDE YAŞANDI

İ.K. ise eşinin kendisine tokat attığını ve kolunu ısırdığını öne süren İ.K, "Ben de can havliyle kendisine bir kez vurdum. Aramızda karşılıklı arbede yaşandı" beyanında bulundu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, İ.K hakkında "hakaret", "kasten yaralama" ve "silahlı tehdit" suçlarından iddianame hazırlandı. Savcılık aşamasının ardından Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık İ.K, Filiz Y.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı ise müvekkili ile müştekinin davaya konu olay sonrasında ayrı yaşamaya başladıklarını ve devam eden boşanma davalarının olduğunu söyledi. Dosyaya sunulan müştekinin yaralanmasına ilişkin fotoğraflar üzerinde oynama yapılma ihtimali olduğunu savunan avukat, müvekkilinin de olayda yaralandığını belirtti. Sanık avukatı, eylemin karşılıklı olduğunu savunarak haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

HÜKMÜN AÇIKLAMASI GERİ BIRAKILDI

KARARINI açıklayan mahkeme, eşini silahla tehdit edip hakaret suçunu işlediğine dair kesin ve şüpheden uzak delil elde edemediğinden sanığın bu suçlardan beraatine karar verdi. Sanığın, eşini kasten yaraladığının sabit olduğu ve bu eylem sonucunda müştekinin vücudunda kemik kırığı meydana geldiği belirtilen kararda, İ.K'nin 1 yıl 9 ay 18 gün hapisle cezalandırıldığı kaydedildi. Sanığın eylemi "haksız tahrik" altında gerçekleştirdiğini tespit eden mahkeme, cezasını 1 yıl 4 ay 6 güne düşürdü. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de dikkate alan mahkeme, "takdir indirimi" uygulayarak cezayı 1 yıl 1 ay 15 güne indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.