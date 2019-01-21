Minik öğrencilere yarı yıl önerileri

BUGÜN NELER OLDU

Yarıyıltatili başladı, tam 2 hafta okul ve ders yok. Peki, çocuklar tatili nerede, ne şekilde geçirebilir? Sizin için yarıyıl tatili eğlence seçeneklerini derledik. Cepa AVM, 19 Ocak - 4 Şubat arası, sömestr tatilinde, dört büyük parkurdan oluşan büyük Lego etkinliği, Anadolu Ateşi atölyeleri, tiyatro oyunları ve sosyal medya üzerinden yapacağı yarışmalarla tüm çocukları dopdolu bir sömestr programına davet ediyor. Süper kahramanlar okulu Arcadıum'da.19 Ocak'tan- 3 Şubat'a kadar 14:00-19:00 saatleri arasında Süper Kahraman olmak isteyen 4-12 yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı bu heyecan dolu ve bir o kadar da eğlenceli maceraya bekliyor. Metromall Alışveriş Merkezi, 19-27 Ocak'ta minik ziyaretçilerine güzel bir sömestr deneyimi yaşatmak üzere Sonic Boom etkinliğine ev sahipliği yapacak.