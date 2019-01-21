Osmanlıspor’un zirve takibi sürüyor

Spor Toto 1. Lig'de son haftaların en formda ekibi Osmanlıspor oldu. Başkent temsilcisi son 7 haftada 19 puan topladı. Sahasında Boluspor'u 3-1 yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Osmanlıspor, bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini elde ederken, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı. Başkent temsilcisi, Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Mustafa Reşit Akçay ile ilk 11 haftada 13 puan toplayan Osmanlıspor, Özköylü idaresinde çıktığı 7 maçta ise hanesine 19 puan yazdırdı. Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor'u 1-0 yenen Osmanlıspor, daha sonra Bolu'da oynanan maçta Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor deplasmanında 1- 0 kazanarak galibiyet serisini başlatan başkent ekibi, sırasıyla Afjet Afyonspor'u 3-2, Altay'ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor'u da 3-1 yendi. Osmanlıspor, Boluspor galibiyetiyle puanını 32'ye çıkartarak zirve takibini sürdürdü.



GALİP GÜZEL YUVAYA DÖNDÜ

Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Başkent ekibinde daha önce forma giyen Galip Güzel'i transfer ettiklerini açıkladı. Adana Demirspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncunun orta sahada iyi bir alternatif olacağını belirten Özköylü, "Galip Güzel transferi gerçekleşti. Galip'in lisansı çıktı. Belki o bölgeye bir oyuncu daha alma ihtimalimiz olabilir. Alternatifli iyi bir kadromuz oldu" diye konuştu. Galip bu sezon Adana Demirspor formasıyla 19 maça çıkıp 3 gol kaydetti.