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Merkezi’nin ikincisi açıldı

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin ikincisi açıldı
Beypazarı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin ikincisi Hacıkara Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.Daha sağlıklı koşullarda spor yapabilme imkanı sunmak için yapılan spor salonunda modern spor aletlerinden, pilates ve kültür fizik çalışma alanlarına, soyunma odalarından dinlenme salonlarına ve bilardo ile masa tenisi alanları yer alıyor. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sporun ilçede yaygınlaşması ve her yaştan insanın spor yapabilmesi için spora özel önem verdiklerini, ilçedeki vatandaşlara spor yapabilecekleri alanlar sunmaya ve aralarına yenilerini katmaya devam ettiklerini belirtti. Vatandaşlara hizmet verecek spor merkezinden Beypazarlılar haftanın 6 günü faydalanabilecek.
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Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin ikincisi açıldı
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