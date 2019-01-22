All-star 2019’a gabriel damgası

Basketbolda yılın en görkemli organizasyonu olan Tahincioğlu All-Star 2019, Asya ve Avrupa karmaları arasında oynanan maç, düzenlenen smaç, yetenek ve üçlük yarışmalarıyla basketbolseverlere keyifli anlar yaşattı. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden oyunculardan kurulan Avrupa ve Asya karmalarından oluşan maçı 147-146 Asya karması kazanırken mücadelenin 'En değerli oyuncusu' (MVP) Asya karmasından Kenny Gabriel seçildi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabakayı üç kadın hakem; Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik yönetti. Avrupa karmasının baş antrenörlüğünü Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, Asya karmasının ise Türk Telekom'un koçu Burak Gören yaptı.



KARŞILAŞMA NEFESLERİ KESTİ

ASYA ve Avrupa karmaları arasında oynanan maçın ilk periyodunu Avrupa karması 41-39'luk skorla önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğü rakibine kaptırmayan Avrupa takımı devreye 82-80 önde girdi. Üçüncü periyotta ise işler değişti. Hücumda daha etkili olan Asya karması periyodu 116-111 üstün tamamladı. Son anları çekişmeli geçen müsabakayı Asya karması 147- 146 kazandı. Maçın en skoreri 44 sayı ile Asya karmasından Kenny Gabriel olurken, Avrupa karmasında ise Adrien Moerman 34 sayı kaydetti.



SMAÇ YARIŞMASI RENKLİ GEÇTİ

ORGANIZASYON kapsamında düzenlenen Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda da, Kenny Gabriel fırtınası vardı. Başarılı oyuncu rakiplerine üstünlük kurarak yarışmayı kazandı. Smaç yarışmasında Pınar Karşıyaka'dan Chris Evans, Türk Telekom'dan Kenny Gabriel, Gaziantep Basketbol'dan Shaq McKissic ve Galatasaray'dan Zach Auguste mücadele etti. Yarışmanın ilk etabında smaçlarıyla en fazla puanı toplayan Auguste ile Gabriel finale yükseldi. Final etabında Gabriel, smaçlarıyla rakibine oranla jüriden daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı. Düzenlenen törende Gabriel'e 15 bin liralık temsili hediye çeki verildi.



TÜRKOĞLU: TEŞEKKÜRLER

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, All Star için salona gelenlere teşekkür etti. Tükkoğlu, "Burayı dolduran İstanbul halkına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu tip organizasyonlar salonlar dolduğu zaman çok keyifli oluyor. Sporcu arkadaşlarımıza, yetenek yarışmasından All-Star kadrosunda bulunan tüm sporcu arkadaşlarımıza, antrenörlerimize, yöneticilerimize, camiamızın bütün değerlerine bu organizasyonun parçası olmak istedikleri için teşekkür ederim. Halkımızın beğendiği, takip ettiği sporcular buradaydı, herkesi kutluyorum" diye konuştu.